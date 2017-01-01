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    На 14 квітня Укрзалізниця призначила додатковий поїзд

    • Сьогодні, 05:34
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    Додатковий поїзд №269/270 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці вирушить з Києва 14 квітня

    Ще один додатковий поїзд на захід країни призначила «Укрзалізниця» до Великодня - №269/270 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці. Загалом до великодніх свят у період з 13 по 18 квітня Укрзалізниця вже призначила 25 додаткових поїздів.

    Про це повідомили в прес-служба «Укрзалізниці».

    Додатковий поїзд №269/270 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці вирушить з Києва в п’ятницю, 14 квітня, о 22:20 та прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 12:09, а до Чернівців о 14:35. Поїзд прослідує через Козятин, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів.

    У зворотному напрямку поїзд вирушить з Чернівців у суботу 15 квітня о 21:42, та прибуде до Києва наступного дня о 14:17.

    У складі поїзда є плацкартні, купейні вагони та вагони класу люкс.

    Київ Укрзалізниця Івано-Франківськ Чернівці
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