На 14 квітня Укрзалізниця призначила додатковий поїзд

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Додатковий поїзд №269/270 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці вирушить з Києва 14 квітня

Ще один додатковий поїзд на захід країни призначила «Укрзалізниця» до Великодня - №269/270 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці. Загалом до великодніх свят у період з 13 по 18 квітня Укрзалізниця вже призначила 25 додаткових поїздів.

Про це повідомили в прес-служба «Укрзалізниці».

Додатковий поїзд №269/270 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці вирушить з Києва в п’ятницю, 14 квітня, о 22:20 та прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 12:09, а до Чернівців о 14:35. Поїзд прослідує через Козятин, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів.

У зворотному напрямку поїзд вирушить з Чернівців у суботу 15 квітня о 21:42, та прибуде до Києва наступного дня о 14:17.

У складі поїзда є плацкартні, купейні вагони та вагони класу люкс.