На антипрезидентській демонстрації в Сеулі буддійський монах підпалив себе

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У Кореї вже кілька тижнів проходять акції протесту проти президента Пак Кин Хе

У Сеулі буддійський монах підпалив себе на знак протесту проти угоди між Південною Кореєю і Японією щодо корейських жінок, примусово відправлених у публічний дім для розваги японських військових у часи Другої світової війни. Про це повідомляє ВВС.

«64-річний чоловік отримав опіки третього ступеня, він знаходиться у лікарні без свідомості», - йдеться в повідомленні.

Монах підпалив себе під час акції проти президента Південної Кореї Пак Кин Хе. Чоловік залишив записку з вимогою заарештувати її за «держраду» у зв'язку з підписанням нею у 2015 році домовленостей з Японією про компенсації «жінкам для втіхи» - мешканкам Кореї, які потрапили в сексуальне рабство до японських військових.

Домовленості передбачають компенсації та офіційні вибачення, але критики заявляють, що в угоді не зазначено, що Японія повинна понести відповідальність за скоєні військові злочини.

Як відомо, у Кореї вже кілька тижнів проходять акції протесту проти президента Пак Кин Хе. Парламент країни 9 грудня проголосував за імпічмент президенту через корупційний скандал, пов'язаний з її подругою Чхве Сун Сіль, якій, як і двом колишнім високопоставленим співробітникам адміністрації президента, були висунуті обвинувачення у зловживанні службовими повноваженнями і корупції.