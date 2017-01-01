На Австралію насувається потужний циклон: йде масова евакуація

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Потужний циклон суне на Австралію

Циклон досягне узбережжя Австралії у вівторок

В Австралії через наближення потужного циклону Деббі проводиться масова евакуація населення в містах північної частини країни, яка, як очікується, першою прийме удар стихії. Прогнозується, що сила вітру з приходом циклону може сягати 300 км на годину і він буде найпотужнішим з 2011 року. Про це повідомило агентство Reuters.

Як очікується, циклон досягне узбережжя Австралії у вівторок, 28 березня. Прогнозується, що його потужність буде відповідати четвертій категорії небезпеки з п'яти можливих.

У північній частині країни у зв'язку з попередженням про наближення стихії тимчасово призупинили роботу великі шахти.

Австралійські аеропорти масово скасовують рейси, а школи повідомили про скасування занять.

Експерти прогнозують втрати врожаю бананів - на шляху стихії, швидше за все, виявиться штат Квіінсленд, де вирощується 95% всіх бананів в Австралії.

Також, в поліції пов'язують з сильним вітром, який вже розпочався на узбережжі, смерть 31-річної туристки в дорожній аварії.