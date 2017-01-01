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    На Австралію насувається потужний циклон: йде масова евакуація

    • Сьогодні, 09:07
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    Потужний циклон суне на Австралію
    Потужний циклон суне на Австралію

    Циклон досягне узбережжя Австралії у вівторок

    В Австралії через наближення потужного циклону Деббі проводиться масова евакуація населення в містах північної частини країни, яка, як очікується, першою прийме удар стихії. Прогнозується, що сила вітру з приходом циклону може сягати 300 км на годину і він буде найпотужнішим з 2011 року. Про це повідомило агентство Reuters.

    Як очікується, циклон досягне узбережжя Австралії у вівторок, 28 березня. Прогнозується, що його потужність буде відповідати четвертій категорії небезпеки з п'яти можливих.

    У північній частині країни у зв'язку з попередженням про наближення стихії тимчасово призупинили роботу великі шахти.

    Австралійські аеропорти масово скасовують рейси, а школи повідомили про скасування занять.

    Експерти прогнозують втрати врожаю бананів - на шляху стихії, швидше за все, виявиться штат Квіінсленд, де вирощується 95% всіх бананів в Австралії.

    Також, в поліції пов'язують з сильним вітром, який вже розпочався на узбережжі, смерть 31-річної туристки в дорожній аварії.

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