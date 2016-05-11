На автовокзалі окупованого Сімферополя з'явилася схема маршрутів тільки з одним українським містом

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На карті зображений міжрегіональний маршрут у окупований Донецьк

У касовому залі Сімферопольського автовокзалу з'явився новий щит міжрегіональних маршрутів з тільки одним українським містом – Донецьком, замість колишньої схеми маршрутів до обласних центрів України. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Український статус Донецька підтверджується на офіційному сайті ДУП (державного унітарного підприємства) Криму «Кримавтотранспорт», у власності якого знаходиться Сімферопольський автовокзал.

«На балансі підприємства перебуває 56 автовокзалів і автостанцій, розподілених по всій території кримського півострова, через які виконуються пасажирські перевезення по містах Криму, Росії та України», - повідомляє сайт.

Автобуси в Донецьк відправляються з Ялти щодня, крім вівторка та четверга, і чотири рази в тиждень з Севастополя. Вартість проїзного квитка 1950 рублів, час у дорозі через Керченську поромну переправу понад 9 годин.

«Ми не можемо сказати, яка затримка за часом на переправі, але потім водії намагаються надолужити час, щоб вкластися в графік», - пояснили в довідці Сімферопольського автовокзалу.

Розклад руху до інших міст материкової України - Києва, Одеси, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва і Херсона - як і раніше розміщені біля віконця квиткових кас і на них вказана вартість в рублях за проїзд до адміністративного кордону на Чонгарі і в Армянську. Після кордону, як і раніше, перевезення до пункту призначення здійснюють автобусами вже українські перевізники. З ними пасажири розраховуються за проїзд уже в гривнях.

На інших автостанціях Криму, зокрема, в Феодосії і Керчі залишається поки колишня, українська, схема міжміського та міжобласного сполучення.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично - справжній «кордон». На адмінкордоні працюють три контрольних пункти в'їзду / виїзду - «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».