На Азовському морі перекинувся човен з рибалками, є загиблий

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Азовське море

Під час рибальства перекинувся човен з чотирма рибалками

У Генічеському районі Херсонської області на Азовському морі перекинувся човен з чотирма рибалками, один з яких загинув. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України у Херсонській області.

«21 травня 2017 року близько 17-ї години, в районі бази відпочинку «Юний гагарінець» м. Генічеськ Херсонської області, під час рибальства перекинувся човен з чотирма рибалками. Один з них, громадянин 1966 р.н., мешканець Запорізької області, загинув. Трьох врятовано охоронцями бази відпочинку. Це громадяни 1988 р.н., 1984 р.н., 1999 р.н.», - повідомило ГУ ДСНС в області.

Стан здоров'я врятованих рибалок задовільний.