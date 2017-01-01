На Банковій прокоментували слова Путіна про «росіянку» Анну Ярославну

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Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків

Саме українська громада у Франції шанує пам'ять Анни в Санлісі, де вона заснувала монастир

Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін «намагався ввести в оману», назвавши Анну Ярославну «русіянкою».

Про це він написав на сторінці в Facebook.

«Мої дорогі французькі друзі, президент Росії Путін намагався ввести вас в оману сьогодні - Анна Київська, королева Франції, з Києва, не з Москви (на той час Москва навіть не існувала)», - заявив він.

Шимків також додав, що саме українська громада у Франції шанує пам'ять Анни в Санлісі, де вона заснувала монастир.

«До речі, знамените Реймське Євангеліє, яке використовувалося під час коронацій французьких королів, спочатку було власною книгою Анни з відомої бібліотеки Ярослава Мудрого, її батька - великого князя Київського», - зазначив він.

Шимків додав, що потрібно звернути увагу на знак Ярослава Мудрого.

«Вам потрібні ще інші докази походження Анни Київської?» - підкреслив він.

29 травня, в ході виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I в 1051 році.