  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На базарі в Сирії вибухнула автівка: повідомляється про 19 жертв

    • Вчора, 14:28
    • Розсилка

    Сирійська обсерваторія моніторингу з прав людини вказує, що загинули 19 осіб

    У Сирії на велелюдному ринку у прикордонному місті Азаза вибухнув начинений бомбою автомобіль, загинули щонайменше 19 людей.

    Про це повідомляють представники сирійської опозиції та рятувальники, передає АР

    «Принаймні 15 людей загинули в суботу в результаті вибуху в прикордонному місті Азаза в північній провінції Алеппо», - йдеться в публікації.

    Водночас Сирійська обсерваторія моніторингу з прав людини вказує, що загинули 19 осіб, інші активісти вказують ще більші цифри.

    Відповідальність за вибух досі не взяло жодне з угрупувань.

    Читайте також
    вибух Сирія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ