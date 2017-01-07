На базарі в Сирії вибухнула автівка: повідомляється про 19 жертв

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Сирійська обсерваторія моніторингу з прав людини вказує, що загинули 19 осіб

У Сирії на велелюдному ринку у прикордонному місті Азаза вибухнув начинений бомбою автомобіль, загинули щонайменше 19 людей.

Про це повідомляють представники сирійської опозиції та рятувальники, передає АР.

«Принаймні 15 людей загинули в суботу в результаті вибуху в прикордонному місті Азаза в північній провінції Алеппо», - йдеться в публікації.

Водночас Сирійська обсерваторія моніторингу з прав людини вказує, що загинули 19 осіб, інші активісти вказують ще більші цифри.

Відповідальність за вибух досі не взяло жодне з угрупувань.