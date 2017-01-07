На базарі в Сирії вибухнула автівка: повідомляється про 19 жертв
- Вчора, 14:28
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Сирійська обсерваторія моніторингу з прав людини вказує, що загинули 19 осіб
У Сирії на велелюдному ринку у прикордонному місті Азаза вибухнув начинений бомбою автомобіль, загинули щонайменше 19 людей.
Про це повідомляють представники сирійської опозиції та рятувальники, передає АР.
«Принаймні 15 людей загинули в суботу в результаті вибуху в прикордонному місті Азаза в північній провінції Алеппо», - йдеться в публікації.
Водночас Сирійська обсерваторія моніторингу з прав людини вказує, що загинули 19 осіб, інші активісти вказують ще більші цифри.
Відповідальність за вибух досі не взяло жодне з угрупувань.
#Syria Huge car bomb explosion killed 30-50 people in #Azaz town center— Mark (@markito0171) January 7, 2017
at market. Buildings collapsed pic.twitter.com/OMfh7ubKjW