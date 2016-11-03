  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Берлінському кінофестивалі презентували фільм про Сенцова

    • Сьогодні, 01:11
    • Розсилка

    Перед початком показу фільму учасники кінофестивалю провели флешмоб з вимогою звільнити Сенцова

    На міжнародному кінофестивалі Berlinale відбулася прем'єра фільму «Процес» про ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

    Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

    За його словами, на показі були присутні депутати Бундестагу, дипломати та члени журі фестивалю.

    Мельник також повідомив, що перед початком показу учасники кінофестивалю провели флешмоб з вимогою звільнити Сенцова.

    Фільм розповідає про справу Олега Сенцова та перебіг судового процесу, що розпочався після арешту режисера у 2014 році в Криму. Тоді ж розпочались зйомки картини. За весь час фільмування було записано понад 200 годин матеріалів.

    Берлінський кінофестиваль триватиме до 19 лютого.

    Читайте також
    Німеччина Олег Сенцов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ