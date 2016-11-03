На Берлінському кінофестивалі презентували фільм про Сенцова
- Сьогодні, 01:11
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Перед початком показу фільму учасники кінофестивалю провели флешмоб з вимогою звільнити Сенцова
На міжнародному кінофестивалі Berlinale відбулася прем'єра фільму «Процес» про ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.
Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
За його словами, на показі були присутні депутати Бундестагу, дипломати та члени журі фестивалю.
Мельник також повідомив, що перед початком показу учасники кінофестивалю провели флешмоб з вимогою звільнити Сенцова.
Фільм розповідає про справу Олега Сенцова та перебіг судового процесу, що розпочався після арешту режисера у 2014 році в Криму. Тоді ж розпочались зйомки картини. За весь час фільмування було записано понад 200 годин матеріалів.
Берлінський кінофестиваль триватиме до 19 лютого.
#Berlinale2017 Повний аншлаг на прем'єрі фільму "Процес" про Олега Сенцова за участю членів жюрі фестивалю, депутатів Бундестагу, дипломатів pic.twitter.com/I2p2YKEXxL— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 лютого 2017 р.