На Берлінському кінофестивалі презентували фільм про Сенцова

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Перед початком показу фільму учасники кінофестивалю провели флешмоб з вимогою звільнити Сенцова

На міжнародному кінофестивалі Berlinale відбулася прем'єра фільму «Процес» про ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, на показі були присутні депутати Бундестагу, дипломати та члени журі фестивалю.

Мельник також повідомив, що перед початком показу учасники кінофестивалю провели флешмоб з вимогою звільнити Сенцова.

Фільм розповідає про справу Олега Сенцова та перебіг судового процесу, що розпочався після арешту режисера у 2014 році в Криму. Тоді ж розпочались зйомки картини. За весь час фільмування було записано понад 200 годин матеріалів.

Берлінський кінофестиваль триватиме до 19 лютого.