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    На Болотній площі затримали сімох активістів

    • Сьогодні, 18:45
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    Частина активістів, які були затримані, не стояла з плакатами, а просто сиділа на лавках біля площі.

    Сьогодні на Болотній площі в Москві було затримано семеро осіб, повідомляє «ОВД-Инфо».

    Згідно з повідомленням, затримані стояли з плакатами на підтримку фігуранта «болотної справи» Івана Непомнящих. Також повідомляється, що частина активістів, які були затримані, не стояла з плакатами, а просто сиділа на лавках біля площі.

    Нагадаємо, у Москві вийшли на акцію в річницю розгону мітингу на Болотній площі.

    За даними московської поліції, на проспекті Сахарова завершився узгоджений владою Москви мітинг опозиції. За даними правоохоронці, у ньому взяло участь близько 1 тис. людей. "Порушень громадського порядку не допущено", - додали у поліції.

    При цьому, за підрахунками волонтерського об’єднання «Білий лічильник», участь в акції взяли близько 3 тис. людей. Організатори акції очікували приблизно 10 тис. учасників.

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