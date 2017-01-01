На Болотній площі затримали сімох активістів

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Частина активістів, які були затримані, не стояла з плакатами, а просто сиділа на лавках біля площі.

Сьогодні на Болотній площі в Москві було затримано семеро осіб, повідомляє «ОВД-Инфо».

Згідно з повідомленням, затримані стояли з плакатами на підтримку фігуранта «болотної справи» Івана Непомнящих. Також повідомляється, що частина активістів, які були затримані, не стояла з плакатами, а просто сиділа на лавках біля площі.

Нагадаємо, у Москві вийшли на акцію в річницю розгону мітингу на Болотній площі.

За даними московської поліції, на проспекті Сахарова завершився узгоджений владою Москви мітинг опозиції. За даними правоохоронці, у ньому взяло участь близько 1 тис. людей. "Порушень громадського порядку не допущено", - додали у поліції.

При цьому, за підрахунками волонтерського об’єднання «Білий лічильник», участь в акції взяли близько 3 тис. людей. Організатори акції очікували приблизно 10 тис. учасників.