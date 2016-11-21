На Черкащині заарештували двох ізраїльтян за пошкодження хреста

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Ввечері 31 грудня в Умані невідомі пошкодили дерев’яний хрест біля ставка

В Умані заарештували двох громадян Ізраїлю 16 та 18 років, яких підозрюють у пошкодженні дерев’яного хреста, встановленого біля місцевої водойми. Про це повідомляє управління Нацполіції у Черкаській області.

Зазначається, що ввечері 31 грудня до поліції надійшла звістка про пошкодження дерев’яного хреста біля ставка.

«Протягом декількох годин копіткої роботи правоохоронці знайшли підозрюваних, причетних до скоєння даного кримінального злочину. Ними виявилися двоє братів 18 і 16 років, громадяни держави Ізраїль», — повідомляє Нацполіція.

Братам оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за частиною 3 статті 161 ККУ — «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.