На Чернігівщині знайшли викрадений напередодні пам’ятник

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Так раніше виглядав пам’ятник Марку Бернесу

Пам’ятник знайшли у канаві

Поліція заявила про виявлення раніше вкраденого в місті Ніжині Чернігівської області пам'ятника радянському актору Марку Бернесу, він був знайдений в канаві.

Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіції.

«Зловмисники приховали його канаві на околиці міста в районі Мигалівка. Ймовірно, планували дочекатися, поки не вщухне галас навколо викрадення, щоб потім вивезти пам'ятник з Ніжина і здати на металобрухт», повідомили в поліції.

На місці виявлення працює слідчо-оперативна група. Встановлюються особи, причетні до скоєння злочину.

Нагадаємо, пам'ятник Марку Бернесу вкрали у Ніжині 3 травня цього року.