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    На декілька днів в Україні запанує справжнє літо

    • Сьогодні, 16:59
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    У понеділок – до 30 градусів тепла, але з 8 червня очікується прохолодніша погода

    У понеділок, 5 червня, температурні показники подекуди сягнуть 30 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    Денна температура повітря у північних та центральних областях плюс, звичайно, південна частина, досягне 27-29 градусів вище нуля, а при активнішому сонці може бути і до +30 градусів.

    Загалом очікується +23+27 градусів.

    Атмосферний фронт торкнеться західних та північних областей, тому там - періодичні дощ з грозами і при грозах може рвонути шквал. На решті території - сухо, сонячно.

    У Києві завтра буде спекотно, до +29, можливо, максимально місцями й до +30 градусів. Злива з грозою ймовірна у столиці.

    Проте вже 8 червня знову стане прохолодніше.

    Джерело: Еспресо ТВ

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