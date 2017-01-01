Виготовлення державних нагород у минулому році обійшлося Україні в 16 млн грн

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Касові видатки на виготовлення державних нагород та атрибутів до них становлять 16 млн 10 тис. гривень

Витрати на виготовлення державних нагород склали понад 16 млн гривень в 2016 році. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

«Касові видатки на виготовлення державних нагород та атрибутів до них становлять 16 млн 10 тис. гривень», - сказано в ньому.

Всього в 2016 році було виготовлено 5 Зірок генерала армії України, 2 450 орденів і нагрудних знаків до почесних звань, 3 000 ювілейних медалей «25 років незалежності України» та бланки дипломів до них, 64 669 ювілейних медалей «70 років Перемоги над нацизмом» і посвідчень до них. Також в 2016 році було виготовлено 8 тис. 850 бланків нагородних документів і 10 тис. 950 футлярів до нагород.

Крім того, у 2016 році була здійснена реставрація (заміна колодок) 3 тис. 500 медалей «Захиснику вітчизни».