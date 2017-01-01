На Дніпропетровщині сталася стрілянина: троє поранених

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Поблизу Дніпра сталася перестрілка між невідомими та представниками охоронної фірми

У Новоолександрівці поблизу Дніпра сталася перестрілка між невідомими та представниками охоронної фірми. Більше того, було розстріляне авто поліції, яка прибула на місце.

Про це повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

В результаті вибуху гранати, двоє осіб отримали важкі поранення. За словами депутата, інцидент стався ще 7 січня.

«Спроба захоплення приватного будинку, за тривожною кнопкою виїжджає охоронна фірма, їх беруть в заручники, б'ють, ламають ребра, мешканці будинку теж «в скотчі», до будинку під'їжджає керівник охоронної фірми з двома охоронця і хлопець з відеокамерою, тільки вийшовши з машини по них відкрили вогонь, закидали гранатами: РГД - 5 спрацювала, Ф - 1 «заснула» під машиною. Двоє в реанімації, лікарі борються за їхнє життя. Третій найлегший — наскрізне кульове в руку, куля в животі, вся спина в уламках», — написав Колесник у Фейсбук.