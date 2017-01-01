На Дніпропетровщині сталася стрілянина: троє поранених
- Вчора, 23:29
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Розсилка
Поблизу Дніпра сталася перестрілка між невідомими та представниками охоронної фірмиУ Новоолександрівці поблизу Дніпра сталася перестрілка між невідомими та представниками охоронної фірми. Більше того, було розстріляне авто поліції, яка прибула на місце.
Про це повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.
В результаті вибуху гранати, двоє осіб отримали важкі поранення. За словами депутата, інцидент стався ще 7 січня.
«Спроба захоплення приватного будинку, за тривожною кнопкою виїжджає охоронна фірма, їх беруть в заручники, б'ють, ламають ребра, мешканці будинку теж «в скотчі», до будинку під'їжджає керівник охоронної фірми з двома охоронця і хлопець з відеокамерою, тільки вийшовши з машини по них відкрили вогонь, закидали гранатами: РГД - 5 спрацювала, Ф - 1 «заснула» під машиною. Двоє в реанімації, лікарі борються за їхнє життя. Третій найлегший — наскрізне кульове в руку, куля в животі, вся спина в уламках», — написав Колесник у Фейсбук.