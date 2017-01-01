На Донбасі подовжать свою роботу контрольні пункти пропуску

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КПВВ

До 31 травня 2017 року включно пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися з 7.00 до 19.30

У зв’язку з суттєвим збільшенням пасажиро-транспортного потоку через лінію розмежування в районі проведення АТО, контрольні пункти в’їзду-виїзду продовжують тимчасовий режим роботи.

Як сказано в повідомленні Державної прикордонної служби, таке рішення ухвалене штабом АТО. Відповідно до нього, до 31 травня 2017 року включно пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлені для режиму роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду - з 7.00 до 19.30.

Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО.