  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Донбасі поліцейський на авто врізався в тролейбус: є загиблі

    • 29 Грудня, 06:08
    • Розсилка

    У поліції уточнюють, що попередньо причиною події став ожеледиця

    У Маріуполі поліцейський на власному автомобілі врізався в тролейбус. Внаслідок ДТП загинула людина.

    В аварії загинув пасажир Ford Focus, за кермом якого перебував працівник поліції. Самого ж водія у важкому стані доставили в лікарню.

    «О 17:30 на заокругленні дороги по вулиці Червонофлотській працівник відділу УПД поліції Донецької області, який був на вихідному, за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з тролейбусом, який рухався в зустрічному напрямку», – йдеться в повідомленні Нацполіції області у Facebook.

    У поліції уточнюють, що попередньо причиною події став ожеледиця. Зараз на місці працюють співробітники прокуратури, слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіціі в Донецькій області та патрульна поліція.

    Читайте також
    Маріуполь ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ