На Донбасі війна, а не заморожений конфлікт – Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото : АП Петро Порошенко

З початку року країна втратила 69 військових

Президент України Петро Порошенко зазначив, що на Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт. Про це йдеться у повідомленні прес-служби АП, передає «Главком».

«Дехто намагається називати це (ситуацію на Донбасі. – Ред.) замороженим конфліктом. Наголошую, що він не заморожений. А це гаряча російська агресія проти моєї країни», – наголосив глава держави в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Він повідомив, що з початку року Україна втратила 69 військових і ще понад 420 поранено.

«Хіба це заморожений конфлікт? Це справжня гаряча війна. Це реальна агресія», – сказав президент.

Він зазначив, що «на окупованій українській території перебуває понад 700 російських танків, понад 1250 артилерійських систем, понад 300 ракетних систем залпового вогню».

Порошенко зауважив, що тиск на Росію має бути продовжено, щоб зупинити вбивства українців. Президент вкотре наголосив на важливості світової солідарності з Україною.

«Санкції – механізм, щоб тримати Путіна за столом переговорів. Путін платить високу ціну через санкції», – зазначив глава держави.

Він подякував США, ЄС, Великій Британії, Японії, Канаді, Австралії за підтримку України.

Президент також додав, що Росія веде гібридну війну проти інших країн, яка включає елементи кібератак, фінансування популістів та антиурядові рухи для дестабілізації внутрішньої ситуації.