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    На Донбасі з початку року загинуло 16 цивільних – ОБСЄ

    • Сьогодні, 17:27
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    З початку року місія ОБСЄ підтвердила інформацію про 86 жертв серед цивільного населення на Донбасі

    З початку 2017 року на Донбасі постраждало 86 осіб, 16 з яких загинули. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови місії СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

    «З початку року СММ насправді підтвердила інформацію про 86 жертв серед цивільного населення, 16 з яких із летальними наслідками», – повідомив Хуг.

    Також Хуг додав, що минулого тижня кількість зафіксованих випадків застосування забороненого озброєння зросла на 230% порівняно із позаминулим тижнем.

    Минуло тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 69 одиниць забороненого озброєння, яке було розміщене вздовж лінії розмежування на Донбасі.

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