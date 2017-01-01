На Донбасі з початку року загинуло 16 цивільних – ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку року місія ОБСЄ підтвердила інформацію про 86 жертв серед цивільного населення на Донбасі

З початку 2017 року на Донбасі постраждало 86 осіб, 16 з яких загинули. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови місії СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«З початку року СММ насправді підтвердила інформацію про 86 жертв серед цивільного населення, 16 з яких із летальними наслідками», – повідомив Хуг.

Також Хуг додав, що минулого тижня кількість зафіксованих випадків застосування забороненого озброєння зросла на 230% порівняно із позаминулим тижнем.

Минуло тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 69 одиниць забороненого озброєння, яке було розміщене вздовж лінії розмежування на Донбасі.