На Донбасі за добу загинули двоє військових, ще п'ятеро бійців постраждали

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Шеврон на українській військовій формі

Міноборони України висловило співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули

За минулу добу в зоні проведення АТО загинуло двоє українських військових, один з яких був військовослужбовцем Нацгвардії України. Про це на брифінгу у неділю заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень і травмувань. Один із загиблих, - це військовослужбовець Національної гвардії України. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули за Україну», - сказав Мотузяник.

Нагадаємо, минулої доби російсько-терористичні бандформування не припиняли вести вогонь по підрозділах українських захисників, розширивши арсенал забороненого Мінськими домовленостями озброєння: противник 58 разів відкривав вогонь по позиціях сил АТО, двічі - по житлових кварталах прифронтового населеного пункту, один раз обстріляв важливий об'єкт інфраструктури.

Джерело: Укрінформ