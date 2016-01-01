На Донеччині автобус потрапив під потяг, є потерпілі
- 20 Грудня, 09:47
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Розсилка
Через зіткнення постраждало четверо жінок
На нерегульованому залізничному переїзді «Шахта Курахівська» автобус потрапив під потяг, внаслідок пригоди постраждало четверо людей.
Про це повідомили в прес-службі поліції Донецькій області.
О 5:35 автобус ЛАЗ-695 віз з міста Гірняк у Шахту Курахівську робочу зміну у кількості 30 осіб.
На переїзді автобус зіткнувся з потягом, який перевозив вантаж з шахти. Внаслідок пригоди постраждало четверо жінок 43, 45, 51 та 54 років.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.