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    На Донеччині автобус потрапив під потяг, є потерпілі

    • 20 Грудня, 09:47
    • Розсилка

    Через зіткнення постраждало четверо жінок

    На нерегульованому залізничному переїзді «Шахта Курахівська» автобус потрапив під потяг, внаслідок пригоди постраждало четверо людей.

    Про це повідомили в прес-службі поліції Донецькій області.

    О 5:35 автобус ЛАЗ-695 віз з міста Гірняк у Шахту Курахівську робочу зміну у кількості 30 осіб.

    На переїзді автобус зіткнувся з потягом, який перевозив вантаж з шахти. Внаслідок пригоди постраждало четверо жінок 43, 45, 51 та 54 років.

    Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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    На Донеччині автобус потрапив під потяг, є потерпілі
    На Донеччині автобус потрапив під потяг, є потерпілі
    На Донеччині автобус потрапив під потяг, є потерпілі
    На Донеччині автобус потрапив під потяг, є потерпілі
    На Донеччині автобус потрапив під потяг, є потерпілі


     

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