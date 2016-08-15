На Донеччині на городі знайшли мертве немовля

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Причина смерті хлопчика буде встановлена експертизою

У Донецькій області на городі виявили тіло новонародженого хлопчика. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

Згідно з повідомленням, дитячу ручку побачили в землі діти, які грали на вулиці в селі Зачатівка Волноваського району вчора ввечері. Тіло немовляти було прикрите каменями та куском шиферу.

За словами експертів, вік дитини – 1-4 дні. Причина її смерті буде встановлена експертизою.

Наразі правоохоронцям вдалося встановити матір померлого немовляти - це жінка 26 років, котра вже має двох маленьких дітей. Як виявилося, ніхто не знав, що жінка була вагітна. За її словами, вона народила мертву дитину й закопала на чужому городі, аби ніхто не дізнався. Хлопчик народився вночі 10 березня, раніше строку, на 7 місяці.

«Правдивість її слів встановить слідство. Зараз жінка доправлена до відділу поліції, з нею працюють слідчі та фахівці ювенальної превенції», - зазначається у повідомленні.

Попередньо, за словами правоохоронців, факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.