На Донеччині на покинутому заводі вибухнув боєприпас, постраждали підлітки

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Вибухотехніки встановлюють вибухонебезпечний предмет, який знайшли діти

В результаті вибуху невстановленого пристрою на території занедбаного заводу в с. Червона Поляна Донецької області постраждали двоє молодих хлопців. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

«Сьогодні о 14:00 в чергову частину Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що в лікарні були доставлені двоє хлопців: неповнолітній з діагнозом травматична ампутація 3-х пальців руки, інший - із забійними ранами тулуба. Постраждалим надана допомога, їх життю нічого не загрожує», - повідомляють в поліції.

Встановлено, що група дітей, в тому числі й потерпілі 22 і 15 років, шукали на заводі метал. Там їх старший них побачив предмет, схожий на патрон, взяв його в руки і передав товаришеві. Той, у свою чергу, вдарив його об стіну, після чого стався вибух.

«Найбільше постраждав 15-річний підліток і його знайомий, який перебував поблизу. Інші діти залишилися неушкодженими», - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють вибухотехніки, які обстежують прилеглу територію і встановлюють вибухонебезпечний предмет, який знайшли діти. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.