На Донеччині поліція переходить на посилений режим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Великдень та поминальні дні на Донеччині очікується переміщення близько 200 тисяч людей

Поліція Донецької області з 15 квітня у зв’язку з Великодніми святами переходить на посилений режим несення служби.

«Ми посилюємо роботу на блокпостах, на КПВВ, додаємо ще працівників, створюємо за необхідністю мобільні блокпости, які будуть рухатися по територіях, де немає стаціонарних постів», – сказав заступник начальника управління Нацполіції в Донецькій області Сергій Матвійчук, якого цитує прес-служба відомства.

У поліції зазначають, що загалом на Великдень та поминальні дні на Донеччині очікується переміщення близько 200 тисяч людей.

Правоохоронці зауважують, що увагу зосередять на безпеці у населених пунктах на лінії розмежування.

Як повідомляли раніше у Нацполіції, для забезпечення правопорядку у великодню ніч на території України планують залучити майже 25 тисяч правоохоронців, з яких 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.