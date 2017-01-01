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    На Донеччині поліція затримала чоловіка, який нападав на дівчат з ножем

    • Сьогодні, 03:22
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    Затриманий був доставлений у відділ поліції

    Про це повідомили в обласній поліції.

    Друга спроба заволодіти чужим майном теж не увінчалася успіхом. Потенційна жертва закричала і їй на допомогу прибігли двоє чоловіків і поліцейський патруль, який знаходився неподалік.

    Затриманий був доставлений у відділ поліції. Ним виявився 50 – річний місцевий житель. Встановлюючи всі деталі злочину, поліцейські встановили, що чоловік причетний до скоєння ще одного озброєного нападу.

    В середині лютого він, озброївшись ножем, видивлявся собі жертву біля одного з супермаркетів у м-не Артема. Вибравши молоду тендітну дівчину, він підійшов до неї в темному провулку, приставив ніж і став вимагати гроші. При собі грошей у неї не було, і, побоюючись за своє життя, вона сказала, що може взяти будинку банківську картку і зняти гроші.

    19 – річна студентка була настільки налякана, що, навіть перебуваючи біля банкомату в людному місці, побоялася просити про допомогу. Нажива розбійника склала 300 гривень.

    То з якою легкість йому дісталися гроші, йому сподобалося, і продовжив свій промисел.

    Ввечері в районі тролейбусного депо чоловік напав на молоду жінку. Потерпіла не розгубилася і бризнула чоловікові в обличчя з газового балончика і втекла.

    Але це зловмисника не зупинила, і він знову спробував «розбагатіти».

    Але наступна його жертва теж не злякалася і покликала на допомогу.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією – 1 ч. ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

    гроші
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