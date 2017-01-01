На Донеччині поліція затримала чоловіка, який нападав на дівчат з ножем

Про це повідомили в обласній поліції.

Друга спроба заволодіти чужим майном теж не увінчалася успіхом. Потенційна жертва закричала і їй на допомогу прибігли двоє чоловіків і поліцейський патруль, який знаходився неподалік.

Затриманий був доставлений у відділ поліції. Ним виявився 50 – річний місцевий житель. Встановлюючи всі деталі злочину, поліцейські встановили, що чоловік причетний до скоєння ще одного озброєного нападу.

В середині лютого він, озброївшись ножем, видивлявся собі жертву біля одного з супермаркетів у м-не Артема. Вибравши молоду тендітну дівчину, він підійшов до неї в темному провулку, приставив ніж і став вимагати гроші. При собі грошей у неї не було, і, побоюючись за своє життя, вона сказала, що може взяти будинку банківську картку і зняти гроші.

19 – річна студентка була настільки налякана, що, навіть перебуваючи біля банкомату в людному місці, побоялася просити про допомогу. Нажива розбійника склала 300 гривень.

То з якою легкість йому дісталися гроші, йому сподобалося, і продовжив свій промисел.

Ввечері в районі тролейбусного депо чоловік напав на молоду жінку. Потерпіла не розгубилася і бризнула чоловікові в обличчя з газового балончика і втекла.

Але це зловмисника не зупинила, і він знову спробував «розбагатіти».

Але наступна його жертва теж не злякалася і покликала на допомогу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією – 1 ч. ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.