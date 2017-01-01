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    На Донеччині школярі отруїлися мідним купоросом

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    Прокуратура Донецької області
    Прокуратура Донецької області

    У Краматорську прокуратура з’ясовує обставини масового отруєння дітей

    У середу, 17 травня, приблизно о 10:00 до Дитячого територіального медичного об’єднання міської лікарні №3 міста Краматорська «швидкою» доставлено п’ятеро учнів загальноосвітньої школи з ознаками отруєння. 

    Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, на даний час встановлено, що один з учнів 6 класу приніс на урок кристали мідного купоросу із так званого набору для експериментів, який легально продається в дитячих магазинах. 

    «Четверо однокласників облизали кристали, а п’ятий проковтнув один з них. З гострими шлунковими болями школярів терміново доставлено до дитячої лікарні. Після проведення усіх необхідних лікарських заходів, стан постраждалих хлопчиків оцінюється як задовільний», - інформує прокуратура.   

    Відомості за вказаним фактом внесено до журналу єдиного обліку, з’ясовуються усі обставини події.

     

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