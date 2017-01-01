На Донеччині загинув чоловік при спробі розібрати постріл від гранатомета

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Постріл для гранатомета

Постріл від РПГ чоловік знайшов на військовому полігоні Часів Яр

У Донецькій області при спробі розібрати постріл від ручного протитанкового гранатомета загинув чоловік, передає прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Сьогодні, 29 березня, при спробі розібрати постріл від ручного протитанкового гранатомета загинув мешканець населеного пункту Часів Яр», — йдеться у повідомленні штабу.

Також наголошується, що, за попередньою інформацією, постріл від РПГ чоловік знайшов на військовому полігоні Часів Яр.

«При спробі розібрати знайдений боєприпас постріл здетонував. Від отриманих поранень чоловік загинув. Медперсонал швидкої медичної допомоги, який прибув на місце події, констатував смерть», — додали в повідомленні.

Також зазначається, що на місці події тривають слідчі дії.