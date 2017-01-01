На Донеччині знайшли тіло дівчини, яка загинула під час обстрілу бойовиків (оновлено)

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На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється

До Красногорівки доставили труп дівчини, яка ймовірно загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками «ДНР» підконтрольної Україні території. Про це повідомив у неділю в Facebook начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

«Сьогодні зранку військовими до Красногорівки був доставлений труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі «Красногорівка – Старомихайлівка», - написав він.

За словами Аброськіна, тіло вдалося вивезти тільки в неділю. «На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється», - додав він.

Тим часом у поліції Донецької області повідомили, що кваліфікували смерть дівчини, тіло якої знайшли 5 січня на одній з автодоріг області, як теракт.