На Донеччині знайшли тіло дівчини, яка загинула під час обстрілу бойовиків (оновлено)
- Вчора, 19:31
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На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється
До Красногорівки доставили труп дівчини, яка ймовірно загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками «ДНР» підконтрольної Україні території. Про це повідомив у неділю в Facebook начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін.
«Сьогодні зранку військовими до Красногорівки був доставлений труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі «Красногорівка – Старомихайлівка», - написав він.
За словами Аброськіна, тіло вдалося вивезти тільки в неділю. «На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється», - додав він.
Тим часом у поліції Донецької області повідомили, що кваліфікували смерть дівчини, тіло якої знайшли 5 січня на одній з автодоріг області, як теракт.