На «Дожде» визнали: Акредитація в «ДНР» - фількіна грамота від бандитів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Єрженков

Тобто якщо хочуть люди з автоматами до тебе прийти, вони прийдуть, - зазначив журналіст

Журналіст «Дождя» Сергій Єрженков, якого наприкінці листопада затримали у Донецьку так звані спецслужби «ДНР», каже, що там закон взагалі не працює. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Ми зв’язалися з Альоною Поповою, яка або очолює міністерство інформації цієї невизнаної республіки, або є помічницею Олександра Захарченка. Так чи інакше, всі зв’язки проходять через неї. Ми зв’язалися за місяць до нашого візиту, і несподівано для нас самих вона погодилася. Мовляв, якщо ви хочете знімати про економіку «ДНР», приїжджайте – все покажемо, все розкажемо... Попова нам одразу сказала, що акредитацію нам даватиме безпосередньо у Донецьку. Тому перш за все, коли ми перетнули лінію розмежування і приїхали на таксі у Донецьк, ми приїхали до «Будинку уряду», де нам і видали акредитацію», - розповів журналіст.

За його словами, до цього він з колегою отримав акредитацію від СБУ, яка дозволяє працювати у зоні АТО. «На акредитації було написано, що ми не маємо права знімати бойові дії, знімати військових, маємо право працювати у Донецьку, але не знімати КПП», - сказав Єрженков.

Незважаючи на дотримання правил, знімальну групу «Дождя» бойовики все одно затримали і вилучили відео. «Я зрозумів, що ніяких прав немає, коли нас затримували: озброєні люди з автоматами прийшли до нашої квартири. Нам вдалося відео цього відновити. Я намагався оперувати тим, що у вас же республіка, є закон і нам потрібні адвокати. Вони скептично посміялися лише. Про що тут говорити? Я зрозумів, що там закон узагалі не працює. Тобто якщо хочуть люди з автоматами до тебе прийти, вони прийдуть. Вони можуть тебе до лісу вивезти, розстріляти, сказавши, що жертви самі полізли на лінію розмежування і їх убили українські військові. Такий варіант я цілком допускаю», - сказав журналіст.

За його даними, з Донецька знімальну групу «Дождя» видворяла ФСБ РФ.