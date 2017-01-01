На форму українських поліцейських нашиють калину

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Коміри кітелів будуть гаптуватися листками калини з трьома ягодами в кутиках коміра

Кабінет міністрів підтримав постанову про внесення змін до опису і зразків предметів однострою поліцейських. Відповідне рішення уряд схвалив під час сьогоднішнього засідання.

Зміни внесені до постанови про однострої від 30 вересня 2015 року. Йдеться про шапку-вушанку, кашкет, зимове пальто, костюм, сорочки, галстуки і погони. Так, додаються розділи про «Костюм (кітель, брюки) для вищого складу поліції» (окремо жіночий і чоловічий). Коміри таких кітелів гаптуються листками калини з трьома ягодами в кутиках коміра.

Також додається розділ «Костюм (куртка, брюки) для вищого складу поліції» (окремо жіночий і чоловічий). Коміри курток також гаптуються листками калини з трьома ягодами.