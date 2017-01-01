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    На хабарі в Одесі схопили працівника міськради

    • Сьогодні, 10:27
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    Чиновника Одеської міської ради викрито в отриманні неправомірної винагороди у 2 тисячі гривень

    У п'ятницю, 3 березня, прокурори Одеської міської прокуратури № 2 (Малиновський район) спільно з співробітниками УЗЕ в області ДЗЕ НП України викрили в отриманні хабара викрили фахівця одного з департаментів міської ради.

    Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, встановлено, що чиновник вимагав і отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень за не складання адміністративного протоколу про відсутність належних технічних умов на об'єкті малої архітектурної форми.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України здійснюють слідчі Малиновського райвідділу поліції в Одесі.

    Зараз тривають першочергові слідчі дії.

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