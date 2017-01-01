На хабарі затримали декана українськго університету

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Фото: Львівські новини Правоохоронці задокументували понад 30 фактів отримання посадовцем грошей від студентів .

Освітянин закривав сесії студентам «ДНР/ЛНР»

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури викрили на систематичному вимаганні хабарів декана одного з факультетів Донбаського державного технічного університету. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ, передає «Главком» .

«Співробітники спецслужби затримали декана у службовому кабінеті після перерахування на його банківську картку грошей від студента за сприяння в успішній здачі іспитів. Загалом правоохоронці зафіксували отримання чиновником майже 100 тис. грн хабарів», — зазначаєеться у документі.

Правоохоронці задокументували понад 30 фактів отримання посадовцем грошей від студентів за «вирішення питань» щодо здачі іспитів, заліків та призначення підвищеної стипендії. Оперативники спецслужби встановили, що декан закривав сесії також студентам, які проживають у так званій «ДНР/ЛНР» і не відвідували університет.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що після тимчасової окупації Алчевська Донбаський державний технічний університет переїхав до Лисичанська.