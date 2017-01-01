На хабарі затримали директора інституту психології
- Сьогодні, 20:59
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Директор вимагав 5 тисяч доларів хабара від жінки за сприяння у зарахуванні на роботу до лабораторії
У Києві на хабарі затримали директора інституту психології імені Г.С. Костюка.
Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.
Зловмисник вимагав і отримав 5 тисяч доларів хабара від громадянки за сприяння у зарахуванні на роботу до лабораторії консультативної психології та психіатрії Інституту з можливістю одночасно навчатись в даному Інституті для отримання кваліфікаційного рівня «магістр».
Зловмисника затримали на «гарячому» після одержання ним обумовлених коштів.
Досудове розслідування за ч. 2 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) триває, проводяться першочергові слідчі дії.
Згідно з сайтом інституту, його директором є Сергій Максименко.