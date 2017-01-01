На Харківщині дитина впала у багаття і загинула

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За попередніми даними, нещасний випадок стався, коли мати поїхала у справах

У Барвінківському районі Харківської області 4-річна дівчинка впала в багаття і від отриманих опіків померла.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інформація про подію надійшла в Барвінківський відділ у неділю близько 11.25.

«За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, нещасний випадок стався, коли мати поїхала у справах і залишила дітей з бабусею. Діти гралися у дворі і розпалили багаття. Хлопчик прибіг до бабусі і повідомив, що 4-річна сестра впала в багаття.

«Коли жінка прибігла, побачила дитину у вогні, почала рятувати, після чого викликала «швидку». На жаль, отримані травми виявилися несумісними з життям - дитина померла в лікарні», - йдеться в повідомленні.