

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Харківщині поліцейський при затриманні підстрелив правопорушника

У діях працівника поліції не вбачається жодних ознак порушення діючого законодавства

Табельну зброю застосував правоохоронець при затриманні правопорушника у Лозівському районі Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

Інформація про подію надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції 20 травня о 01:50 від поліцейського сектору реагування патрульної поліції.

Під час перевірки встановлено, що працівниками сектора реагування патрульної поліції здійснювався виїзд за фактом пошкодження автомобіля «ВАЗ-2108» біля будинку. Потерпілий вказав на напрямок руху правопорушника, який розбив скло його транспортного засобу. Під час обходу території правоохоронці побачили невідомого у масці, який раптово вибіг із-за сміттєвих баків. Розмахуючи ножем, він кинувся в бік поліцейського.

«У даній ситуації виникла пряма загроза життю та здоров’ю правоохоронця. Він мав усі підстави застосувати табельну зброю згідно зі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію». Працівник поліції зробив попереджувальний постріл у повітря. Чоловік на зауваження не відреагував та наніс співробітнику поліції поверхневу різану рану лівої кисті. Поліцейський був вимушений стріляти на ураження», - йдеться в повідомленні.

Зараз 31-річний мешканець міста Лозова знаходиться у лікарні, після проходження лікування він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу України.

Слідчі Лозівського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Перевірку щодо правомірності застосування працівником поліції табельної зброї під час виконання службових обов’язків також здійснить прокуратура.