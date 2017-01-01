На Харківщині правоохоронці викрили псевдопереселенців

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Фото: Перша електронна газета (архів) Організував бізнес мешканець Луганщини разом із спільниками.

Оформлення кожної особи вартувало понад сім тисяч гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Харківщині масштабну схему незаконної легалізації псевдопереселенців з тимчасово окупованих терористами територій, передає «Главком».

Правоохоронці встановили, що організував протиправний бізнес мешканець Луганщини разом із кількома спільниками.

«Вони підшукували осіб з так званої «ДНР/ЛНР», які хотіли отримувати соціальні виплати від української держави як вимушені переселенці, не змінюючи місць проживання. Співробітники СБ України задокументували, що до участі в оборудці були задіяні окремі службовці управління праці та соціального захисту населення Харківської міськради та обласного управління Фонду соціального страхування. Учасники угруповання ставили псевдопереселенців на облік, відкривали їм банківські карткові рахунки, платіжні картки для отримання пенсій, довічні державні стипендії та інші соціальні виплати. Оформлення кожної особи становило у середньому понад сім тисяч гривень», - кінець цитати

За інформацією спецслужби, серед псевдопереселенців, які протиправно одержували виплати з Державного бюджету України, були учасники незаконних збройних формувань так званих «ДНР/ЛНР».