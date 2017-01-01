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    На Херсонщині затримали браконьєрів з уловом крабів на майже 24 млн грн

    • Сьогодні, 12:30
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    Червонокнижний краб
    Червонокнижний краб

    429 крабів, які виловили правопорушники, занесені до Червоної книги України

    Прикордонники відділу «Залізний Порт» Херсонського загону спільно з представниками Держрибоохорони на узбережжі Чорного моря, поблизу населеного пункту Приморське, затримали трьох браконьєрів з уловом креветок, атерини та крабів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    «Тоді, за попередніми підрахунками, збитки, які завдали браконьєри державі, склали 86 тисяч гривень. Однак в подальшому, після проведення експертизи, спеціалісти встановили, що 429 крабів, які виловили правопорушники, занесені до Червоної книги України», - інформують прикордонники.

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    У зв’язку з цим проведено переоцінку суми збитків державі, яка в кінцевому результаті склала майже 24 мільйони гривень.

    Міру покарання правопорушникам будуть встановлювати правоохоронні органи.

    прикордонники Суми книги
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