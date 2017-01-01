На Херсонщині затримали браконьєрів з уловом крабів на майже 24 млн грн
- Сьогодні, 12:30
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429 крабів, які виловили правопорушники, занесені до Червоної книги України
Прикордонники відділу «Залізний Порт» Херсонського загону спільно з представниками Держрибоохорони на узбережжі Чорного моря, поблизу населеного пункту Приморське, затримали трьох браконьєрів з уловом креветок, атерини та крабів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
«Тоді, за попередніми підрахунками, збитки, які завдали браконьєри державі, склали 86 тисяч гривень. Однак в подальшому, після проведення експертизи, спеціалісти встановили, що 429 крабів, які виловили правопорушники, занесені до Червоної книги України», - інформують прикордонники.
У зв’язку з цим проведено переоцінку суми збитків державі, яка в кінцевому результаті склала майже 24 мільйони гривень.
Міру покарання правопорушникам будуть встановлювати правоохоронні органи.