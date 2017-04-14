  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На «Євробаченні» у Києві буде найдовша за історію конкурсу червона доріжка

    • Сьогодні, 14:35
    • Розсилка
    Євробачення
    Євробачення

    Цьогоріч у «Євробаченні» візьмуть участь 42 країни

    Цьогоріч на «Євробаченні» у Києві буде найдовша за історію конкурсу червона доріжка. Про це повідомляють організатори конкурсу у Facebook.

    За їх словами, її довжина складе 265 метрів.

    Крім того, вага сцени складе 30 тонн, трибун – 450 тонн. Ще 212 тонн звукової та освітлювальної апаратури буде підвішено до стелі.

    Витрати енергії арени сягатимуть 7 МВт на повній потужності, з них на освітлення – 854 тисяч Вт. А 18 генераторів щодня використовуватимуть 20 тисяч літрів пального.

    А в акаунті конкурсу в Instagram оприлюднено нову ліврею вагонів столичного метрополітену. Їх вже можна побачити на київських лініях.

    До першого півфіналу Євробачення 2017 залишилось 25 днів. Загалом у конкурсі візьмуть участь 42 країни. Цю кількість конкурсантів за всю історію конкурсу вдалося перевищити лише двічі – у 2008 та 2011 роках.

    Євробачення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ