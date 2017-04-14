

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євробачення

Цьогоріч у «Євробаченні» візьмуть участь 42 країни

Цьогоріч на «Євробаченні» у Києві буде найдовша за історію конкурсу червона доріжка. Про це повідомляють організатори конкурсу у Facebook.

За їх словами, її довжина складе 265 метрів.

Крім того, вага сцени складе 30 тонн, трибун – 450 тонн. Ще 212 тонн звукової та освітлювальної апаратури буде підвішено до стелі.

Витрати енергії арени сягатимуть 7 МВт на повній потужності, з них на освітлення – 854 тисяч Вт. А 18 генераторів щодня використовуватимуть 20 тисяч літрів пального.

А в акаунті конкурсу в Instagram оприлюднено нову ліврею вагонів столичного метрополітену. Їх вже можна побачити на київських лініях.

До першого півфіналу Євробачення 2017 залишилось 25 днів. Загалом у конкурсі візьмуть участь 42 країни. Цю кількість конкурсантів за всю історію конкурсу вдалося перевищити лише двічі – у 2008 та 2011 роках.