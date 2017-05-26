На Київщині цирковий ведмідь напав на глядачів: опубліковано відео

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Ведмідь напав на глядачів цирку у Білій Церкві

Власники цирку відшкодували усім глядачам вартість квитків та пошкоджених гаджетів

Поліція перевіряє інформацію про напад циркового ведмедя на глядачів вистави у місті Біла Церква Київської області.

Як повідомили у обласному управлінні Національної поліції, інформація про напад дикої тварини на людей надійшла зі ЗМІ. До поліції повідомлення про цей інцидент від громадян та від медпрацівників не надходило.

«Білоцерківським відділом поліції виявлене у ЗМІ повідомлення зареєстроване, проводиться перевірка», – додали в поліції.

Раніше видання Моя Київщина повідомило, що 25 травня у Білій Церкві під час виступу цирку Circus on Ice бурий ведмідь напав на глядачів.

За даними видання, дресирувальник на мить відволікся і відпустив мотузку, якою тримав дику тварину. Ведмідь, відчувши послаблення, кинувся у бік відвідувачів.

«Під час виступу дика тварина звернула увагу на одного з відвідувачів вистави. В той момент, коли дресирувальник відволікся і послабив повідок, ведмідь накинувся на чоловіка. Він зумів відштовхнути тварину, проте ведмідь побіг на іншу сторону манежу», – повідомило видання з посиланням на одного з очевидців.

Серед глядачів відразу розпочалася паніка, деякі з глядачів внаслідок тисняви отримали травми.

Власники цирку Circus on Ice відшкодували усім глядачам вартість квитків та пошкоджених гаджетів.

Зазначається, що після інциденту виступ продовжився, хоча більшість глядачів покинула залу.