На Київщині стоматолог зламала пацієнту щелепу

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Лікар-стоматолог, видаляючи зуб пацієнту, зламала йому щелепу

На Київщині у м. Бровари лікар-стоматолог, видаляючи зуб пацієнту, зламала йому щелепу. Медику повідомлено про підозру.

Встановлено, що до лікаря-стоматолога-хірурга звернувся чоловік із скаргами на зубний біль. Лікар після огляду пацієнта та встановлення діагнозу видалила йому зуб.

Однак після рентгенівського знімку у пацієнта виявлено перелом нижньої щелепи, який відповідно до висновку експерта, відповідає тілесним ушкодженням середнього ступеню тяжкості і утворення якого спричинило неналежне надання лікарем медичної допомоги.

Лікарю-стоматологу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

За неналежне виконання професійних обов’язків лікарю загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.