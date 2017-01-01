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    На Київщині влада просить перевізників знизити ціни

    • Сьогодні, 13:46
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    Маршрутки Київської області
    Маршрутки Київської області

    Влада Київської області просить перевізників знизити ціни на проїзд з 6 лютого

    Київська обладміністрація закликає перевізників з 6 лютого знизити вартість проїзду в маршрутках до рівня, який передував різкому подорожчанню у січні. Про це заявив голова Київської ОДА Олександр Горган, повідомляє прес-служба КОДА.

    «Закликаю автоперевізників з понеділка, 6 лютого, повернути вартість проїзду, яка передувала різкому здорожчанню в січні», - сказав Горган.

    Він додав, що упродовж тижня, до 13 лютого, працюватиме комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість палива та інших чинників, що впливають на вартість проїзду.

    За словами Горгана, третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан сімей.

    Як відомо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Підняли вартість проїзду і по місту Києв. 

    Київ
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