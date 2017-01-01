На Київщині затримали ґвалтівника та вбивцю 72-річної жінки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виявлені речі вбитої пенсіонерки

Злочинець нещодавно вийшов на волю за «законом Савченко»

Оперативники поліції Київської області затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки. Чоловік спочатку зґвалтував, а потім вбив літню жінку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що три місяці тому затриманий звільнився з місць позбавлення волі за «законом Савченко», де відбував покарання за умисне вбивство.

На початку квітня до поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки міста Березань, що вона у кущах на узбіччі виявила оголене тіло невідомої жінки з численними тілесними ушкодженнями.

Пізніше стало відомо, що потерпіла – 72-річна місцева мешканка, яка напередодні поїхала з дому на велосипеді і пропала. Експерти встановили, що жінка померла від крововиливу в головний мозок та перелому шийного хребця.

«Працівники карного розшуку Київської області затримали цього злочинця. Він має коротку біографію: раніше судимий за вбивство, уродженець Харківщини, звільнений за «законом Савченко» три місяці тому, не відбувши більшої частини покарання», – повідомив Князєв.

Встановлено, що 24-річний хлопець проживав у будинку на горищі, розташованому поруч місця скоєного злочину. Там поліцейські провели обшук, звідки вилучили одяг зі слідами крові, сумку з особистими речами та зошит з записами сексуально-насильницького змісту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.