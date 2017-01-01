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    На Київщині затримали ґвалтівника та вбивцю 72-річної жінки

    • Сьогодні, 00:26
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    Виявлені речі вбитої пенсіонерки
    Виявлені речі вбитої пенсіонерки

    Злочинець нещодавно вийшов на волю за «законом Савченко»

    Оперативники поліції Київської області затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки. Чоловік спочатку зґвалтував, а потім вбив літню жінку.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що три місяці тому затриманий звільнився з місць позбавлення волі за «законом Савченко», де відбував покарання за умисне вбивство.

    На початку квітня до поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки міста Березань, що вона у кущах на узбіччі виявила оголене тіло невідомої жінки з численними тілесними ушкодженнями.

    Пізніше стало відомо, що потерпіла – 72-річна місцева мешканка, яка напередодні поїхала з дому на велосипеді і пропала. Експерти встановили, що жінка померла від крововиливу в головний мозок та перелому шийного хребця.

    «Працівники карного розшуку Київської області затримали цього злочинця. Він має коротку біографію: раніше судимий за вбивство, уродженець Харківщини, звільнений за «законом Савченко» три місяці тому, не відбувши більшої частини покарання», – повідомив Князєв.

    Встановлено, що 24-річний хлопець проживав у будинку на горищі, розташованому поруч місця скоєного злочину. Там поліцейські провели обшук, звідки вилучили одяг зі слідами крові, сумку з особистими речами та зошит з записами сексуально-насильницького змісту.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. 

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