На Київщині затримано банду, яка за $17 млн планувала вивезти бізнесмена до РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання злочинного угруповання

Злочинці намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ

Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала групу осіб, до складу якої входив один з керівників підрозділу поліції, котрі на замовлення громадянина РФ, за грошову винагороду у розмірі 17 млн доларів США, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Окрім цього, викрадачі планували запропонувати працівникам правоохоронних органів неправомірну вигоду за сприяння у виконанні їхнього злочинного умислу.

«Під час отримання «авансу» у розмірі 100 тисяч доларів США, який надавався зловмисникам на виконання їхніх злочинних дій, останніх було затримано за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (готування до викрадення людини, вчинене організованою групою) та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Крім того, сьогодні, прокуратура Київської області звертатиметься до суду із клопотанням щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.