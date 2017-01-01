На Київщині затримано банду, яка за $17 млн планувала вивезти бізнесмена до РФ
- Сьогодні, 10:16
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Розсилка
Злочинці намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ
Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала групу осіб, до складу якої входив один з керівників підрозділу поліції, котрі на замовлення громадянина РФ, за грошову винагороду у розмірі 17 млн доларів США, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Окрім цього, викрадачі планували запропонувати працівникам правоохоронних органів неправомірну вигоду за сприяння у виконанні їхнього злочинного умислу.
«Під час отримання «авансу» у розмірі 100 тисяч доларів США, який надавався зловмисникам на виконання їхніх злочинних дій, останніх було затримано за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (готування до викрадення людини, вчинене організованою групою) та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України», – йдеться в повідомленні прокуратури.
Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Крім того, сьогодні, прокуратура Київської області звертатиметься до суду із клопотанням щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.