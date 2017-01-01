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    На Кіпрі в офісі російської радіостанції стався вибух

    • Сьогодні, 10:19
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    До будівлі вже приїхали пожежники та швидка допомога

    На Кіпрі у будівлі, де розташований офіс російської радіостанції Russian Wave, стався вибух. Про це у Facebook написав бізнесмен Сергій Лаврухін.

    «У будівлі BodyLine вибух!!! Друзі з Лімасола, ви цілі?! Машини швидкої допомоги і пожежники приїхали, квартал оточили: - ((( Там новий офіс і студії Russian Wave», – написав Лаврухін.

    Російські ЗМІ повідомляють, що на час вибуху, який стався о 7:40, в редакції радіостанції нікого не було.

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