На Кіпрі в офісі російської радіостанції стався вибух

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До будівлі вже приїхали пожежники та швидка допомога

На Кіпрі у будівлі, де розташований офіс російської радіостанції Russian Wave, стався вибух. Про це у Facebook написав бізнесмен Сергій Лаврухін.

«У будівлі BodyLine вибух!!! Друзі з Лімасола, ви цілі?! Машини швидкої допомоги і пожежники приїхали, квартал оточили: - ((( Там новий офіс і студії Russian Wave», – написав Лаврухін.

Російські ЗМІ повідомляють, що на час вибуху, який стався о 7:40, в редакції радіостанції нікого не було.