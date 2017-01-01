На кордоні з окупованим Кримом ФСБшники затримали українця

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Затриманий працює у приватній клініці Києва

Російські прикордонники затримали на адмінкордоні окупованого півострова Крим та материкової України громадянина, який хотів перевезти 50 кг ліків, сховавши їх в автомобілі. Про це повідомляє так зване кримське прикордонне управління ФСБ Росії, передає ТАСС.

«Під час огляду Lexus RX 350 в обшивці дверей, під заднім бампером, у ніші, обладнаній під задніми пасажирськими дверима, в кришці і в бічних кишенях багажника виявлено схованки, в яких було близько 50 кг лікарських препаратів», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався у переддень Нового року, 31 грудня.

Повідомляють, що затриманий працює в приватній клініці Києва. «На новорічні свята поїхав провідати матір, яка проживає в Сімферополі. Незадовго до поїздки одна знайома, дізнавшись про його намір вирушити до Криму, запропонувала заробити 500 доларів за перевезення на територію півострова партії медикаментів», – зазначено в матеріалі ФСБ.

За даними спецслужб, підготовка автомобіля під контрабанду здійснювалася в Херсоні. Наразі медичні препарати вилучено та передано на експертизу у так званий Експертно-криміналістичний центр МВС Росії по «Республіці Крим».