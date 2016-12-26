На Кубі розбився літак з 39 пасажирами на борту

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Останній раз на екранах радарів літак з’явився над районом Пінар-дель-Ріо на заході острова

Представники авіакомпанії Aerogaviota на Кубі повідомили, що зниклий з радарів літак, на борту якого, імовірно, знаходилися 39 чоловік, розбився на Кубі, передає Cibercuba.

За даними джерела, мова йде про літак Ан-26. Співрозмовник також зазначив, що наземний доступ до території, де зазнав аварії літак, сильно утруднений.

Точне число жертв катастрофи поки невідомо, заяв від представників офіційної влади Куби ще не було.

Як повідомляє канал NTN24, лайнер компанії Aerogaviota здійснював внутрішній рейс з аеропорту Баракоа на сході країни. Останній раз на екранах радарів він з’явився над районом Пінар-дель-Ріо на заході острова.