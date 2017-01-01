На лінії зіткнення у зоні АТО воюють 37 тисяч українських бійців - Полторак
- Сьогодні, 17:30
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Решта особового складу знаходиться на бойовому чергуванні, у навчальних центрах, на полігонах та аудиторіях, розповіли в Міноборони
На лінії зіткнення у зоні проведення Антитерористичної операції знаходяться 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.
Про це заявив на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України міністр оборони, генерал армії Степан Полторак, інформує прес-служба відомства.
Він зазначив, що на лінії зіткнення знаходяться 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил. Решта особового складу знаходиться на бойовому чергуванні, у навчальних центрах, на полігонах та аудиторіях, де вони навчаються.
«Ми зможемо захистити Україну і виконати всі завдання, які стоять перед Збройними силами. Свідченням цьому є 72-а бригада та інші підрозділи, які на прикладі Авдіївки показали, що вони вміють воювати», — наголосив Полторак.
Протягом 2016 року 70 тисяч військовослужбовців уклали контракт для проходження служби в Збройних силах України.
У січні цього року Порошенко схвалив нові правила служби в армії за контрактом.