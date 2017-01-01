На Луганщині суд продовжив слухання справи Єфремова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У засіданні присутній Єфремов, його чотири захисники, а також прокурори

Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у державній зраді колишнього депутата від партії регіонів Олександра Єфремова. Про це повідомив головуючий суддя Олександр Пелих.

«Судове засідання оголошується продовженим. Продовжуємо розгляд кримінального провадження відносно Єфремова», — сказав суддя.

Наразі учасники процесу слухають аудіозапис свідка, якого не дослухали минулого засідання.

У засіданні присутній Єфремов, його чотири захисники, а також прокурори.

Раніше «суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання екс-керівника фракції «Партії регіонів» Олександра Єфремова до 28 квітня 2017 року.

Нагадаємо, ГПУ обвинувачує Єфремова у скоєнні низки злочинів, а саме вчинення державної зради (ч.1 ст.111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч.3 ст.110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч.1 ст.258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч.3 ст.27, ст.341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч.5 ст.27, ст.341 КК України).