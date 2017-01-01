На Луганщині втрачено зв’язок з групою розвідників
- Сьогодні, 17:39
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Наразі ведуться пошуки розвідників та з’ясовуються обставини їхнього зникнення
На Луганщині під час виконання завдання група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України не вийшла на зв'язок.
Про це повідомляє оперативно-тактичне групування Луганська у Facebook.
Зазначається, що розвідники виконували завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій.
У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли.
Наразі ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події.