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    На Луганщині втрачено зв’язок з групою розвідників

    • Сьогодні, 17:39
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    Наразі ведуться пошуки розвідників та з’ясовуються обставини їхнього зникнення

    На Луганщині під час виконання завдання група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України не вийшла на зв'язок.

    Про це повідомляє оперативно-тактичне групування Луганська у Facebook.

    Зазначається, що розвідники виконували завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій.

    У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли.

    Наразі ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події.

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