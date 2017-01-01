На Луганщині знайшли несправжніх переселенців

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Станиця Луганська. Перехід через Сіверський Донець

Вони більше не отримуватимуть соціальні виплати

Служба безпеки України виявила в районі проведення антитерористичної операції незаконне отримання соціальних виплат з державного бюджету. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

СБУ встановила, що понад 800 громадян України отримують соціальні виплати з державного бюджету на території Станично-Луганського району, хоча постійно проживають на тимчасово окупованих територіях.

У зв'язку з цим керівництво райдержадміністрації прийняло рішення про призупинення таких виплат, внаслідок чого економія коштів державного бюджету становила близько 4 млн грн.

Станиця Луганська – єдиний пішохідний пункт пропуску в Луганській області. Відстань від Станиці до окупованого Луганська – близько 12 км.