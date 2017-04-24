На Львівщині двоє людей померли після «екстремальної» пересадки нирки у Пакистані

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Хворих, яким пересадили нирки в приватних клініках Пакистану, на Львівщині наразі четверо

У Пакистані після пересадки нирки в Пакистані двоє хворих з Львівщини померло, трьох ледве врятували.

Про це повідомляє Львівська газета.

Як розповіли хворі львівським лікарям, їх оперували не у державних клініках Пакистану, а в приватних. Точніше, у звичайних квартирах, які були переобладнані в операційні: посеред кімнати стояли два операційні столи. Після операції вони жили у готелі, який радше нагадував гостел. Медикаментів, які запобігають відторгненню пересадженого органа, їм видавали тільки на чотири дні й з тим відправляли додому.

Один чоловік з Львівщини помер невдовзі після операції у Пакистані. Після операції він через Вайбер переслав знімок пересадженої нирки лікарям, у яких лікувався на Львівщині. Ті глянули й сказали, що йому негайно потрібна друга операція, з пересадженим органом не все гаразд. Однак пакистанські медики запевнили, що все добре. І невдовзі чоловік помер. У родичів були проблеми з вивезенням тіла, їм навіть пропонували його кремацію. У довідці про смерть записали, що чоловік помер від інфаркту міокарда.

Другий чоловік помер уже у Львові. Після трансплантації він повернувся додому і, хоч почувався дуже погано, до лікарів не поспішав. Сподівався, що з часом усе минеться. До Львівської обласної клінічної лікарні його привезла вже «швидка».

«Чоловік з пересадженою ниркою походив місяць і звернувся до нас дуже пізно, – розповідає головний трансплантолог Львівщини Ростислав Жук. – Пересаджену нирку ми змушені були видалити, бо вона не працювала, не постачалася кров’ю. Іншими словами: була мертвою, виник тромбоз судин від донорської нирки до організму. Зараз складно сказати, чи кровопостачання нирки було поганим відразу після операції, чи виникло пізніше».

Попри зусилля медиків, чоловіка не вдалося врятувати. Він отримав такі септичні ускладнення, які були несумісні з життям.

Жінку, якій також проводили трансплантацію нирки в Пакистані, лікарі Львівської обласної клінічної лікарні, на щастя, врятували, доклавши титанічних зусиль. На її порятунок з державного і місцевого бюджетів було витрачено 100 тис. грн. Рідні ще з аеропорту в Пакистані зателефонували львівським медикам і попросили зарезервувати для неї місце у палаті, бо з аеропорту поїдуть відразу в лікарню, оскільки їінці дуже зле.

Хворих, яким пересадили нирки в приватних клініках Пакистану, на Львівщині наразі четверо: один помер, двом пацієнтам львівські лікарі врятували пересаджені нирки. Ще в одного хворого пересаджена нирка працює дуже погано. Як буде далі, невідомо. І п’ятий пацієнт, якого після пересадки нирки намагалися врятувати в Львівській обласній клінічній лікарні, помер. Він був з Івано-Франківщини.